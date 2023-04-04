"Звичайно, між чемпіонатами Панами та Ізраїлю велика різниця. В Панамі Зоря б була чемпіоном, а в Ізраїлі, також, як мінімум, боролася б за найвищі місця. Рівень футболу всюди різний. В Україні більше тактики, більше технічних гравців. Зоря – дуже хороша команда з гарним підбором гравців.

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Безумовно, чув, що багато гравців Зорі ставали та зараз є гравцями топ-клубів та топ-чемпіонатів. Я знаю, що можу перейти з Зорі в якийсь клуб і грати в Європі. Наприклад, з Панами це було б ну дуже складно зробити.

Я вірю в команду та знаю, що хлопці зроблять все для перемоги. Знаємо, що хочемо грати в єврокубках. Для цього треба набирати в кожній грі максимум. Перш за все – хотів би допомагати команді, а вже далі думати про власні голи та досягнення. Ми хочемо бути якомога вище в таблиці", – розповів Герреро Українському футболу.

Нагадаємо, що наразі Зоря посідає третє місце, маючи у своєму активі 40 очок. Команда відстає від лідера УПЛ всього на три пункти.

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