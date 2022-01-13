Захисник хіхонського Спортінга Василь Кравець поділився емоціями від голу в ворота Малаги, який став першим для нього у кар'єрі.

"Бив, цілився в дальню, влучив. Ні, жартую. Хотів подавати на ближню штангу, але трохи зрізалося у кращу сторону. Забив перший гол у кар'єрі. Дуже радий і гордий, що забив його в Іспанії у футболці Спортінга.

Кравець відзначився космічним голом у ворота Малаги

Мене багато хто вітав. Було дуже приємно, що всі побачили цей гол. Хоч згадали мене у новинах з доброго боку", – зазначив Кравець у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, українець голом допоміг Спортінгу розписати результативну нічию з Малагою (2:2), закинувши за комірець голкіперу за неймовірною траєкторією.

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