Хобленко: З Динамо грали хвилин 80, весь інший час у нас пішов на VAR

Форвард СК Дніпро-1 Олексій Хобленко поділився емоціями від перемоги над Динамо в рамках 20-го туру УПЛ, а також оцінив роботу VAR.

"Мій дебют за СК Дніпро-1? Дуже вдалий, все дуже позитивно, усі щасливі, адже ми перемогли Динамо. Так що тепер у хорошому настрої готуємося до гри проти Шахтаря. І нічия, і звичайно, перемога, у грі з такою командою, як Динамо – це для нас позитивний результат. Ми налаштовувалися на перемогу. Добре, що вийшов Супряга і забив, з чим я його і вітаю.

Хет-трик Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Динамо – 3:1

Ми стали більше грати вперед, більше стали розкривати фланги і через це і вдалося нам забити. Хоча ми могли і у першому таймі забивати. Я не бачив, чи там насправді був пенальті із VAR, ще подивлюся цей момент, але головне, що ми досягли результату, завдяки командним діям. Ну і, звичайно, Супряга – молодець.

Оцінка роботи VAR? Дуже довго тривали ці моменти. Ми просто стояли по кілька хвилин, і за цей час встигаєш охолонути. Здається, ми сьогодні грали хвилин 80, а весь інший час у нас пішов на VAR. Для нас він, рахую, сьогодні був більш негативним", – поділився Хобленко в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 несподівано обіграв Динамо (3:1), а героєм зустрічі став Супряга, який записав до свого активу хет-трик.

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