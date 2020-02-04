Хобленко пояснив, чому після чемпіонства з Динамо Брест повернувся в УПЛ

Український нападник Олексій Хобленко розповів, чому вирішив продовжити кар'єру в СК Дніпро-1.

"Я досяг добрих результатів у брестському Динамо, ми стали чемпіонами країни, завоювали Суперкубок. Розумів, що гряде дебют в кваліфікації Ліги чемпіонів, але зробив цей крок, який для себе вважаю кроком вперед. Можливо, хтось вважає по-іншому, але, мені здається, що в СК Дніпро-1 я буду більше прогресувати.

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Керівництво брестського Динамо зі мною вело переговори протягом якогось часу. Але в останній день перед від'їздом я зустрівся з керівниками клубу, і ми побажали один одному удачі. Я сказав, що бачу себе в іншій команді, ми попрощалися, і я поїхав.

Зараз відчуваю приплив емоцій: все-таки вдома. Багатьох хлопців по Дніпру знаю, з тренером швидко познайомився, тому легко вливаюся в команду. Одним словом, емоції позитивні, тому що повернувся додому", – зазначив Хобленко в ефірі програми Футбольний формат.

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