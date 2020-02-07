Хобленко назвав відмінності у тренувальних зборах Динамо Брест і СК Дніпро-1

Новачок СК Дніпро-1 Олексій Хобленко розповів про відмінності підготовки у команді Дмитра Михайленка та Динамо Брест, за яке форвард донедавна виступав.

"Багато спільного, але є, звичайно, і відмінності. У Динамо основний акцент робився на грі першим номером, а в СК Дніпро-1 приділяється однакова увага і атакувальним, і оборонним діям. Суперники будуть різні, тому потрібно бути готовими до будь-якого повороту подій, мати в своєму арсеналі кілька варіантів ведення гри.

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Один забитий м'яч в п'яти спарингах – замало, звісно. Ми працюємо над грою в атаці і реалізацією. Попереду ще понад два тижні тренувань, так що ніхто трагедії не робить. На те вони і збори, щоб експериментувати, напрацьовувати нові зв'язки. У команді з'явилося багато новачків, тому за два тижні спільної роботи непросто довести дії колективу до автоматизму", – цитує Хобленка sport.ua.

Нагадаємо, що СК Дніпро-1 програв усі 5 товариських матчів на тренувальних зборах. Свій перший офіційний матч у 2020 році команда Дмитра Михайленка проведе 23 лютого проти Карпат.

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