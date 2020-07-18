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Хобленко оцінив силу опонента СК Дніпра-1 в плей-офф УПЛ

16:20 - Читать на русском
Хобленко оцінив силу опонента СК Дніпра-1 в плей-офф УПЛ
Олексій Хобленко / СК Дніпро-1

Форвард СК Дніпра-1 Олексій Хобленко дав оцінку виступу команди в другій частині чемпіонату та поділився думками щодо майбутньої битви в плей-офф за вихід до Ліги Європи.

 

"Звичайно, приємно, що вдалося вирішити проміжне завдання (фінішувати 7-ми – Футбол 24), але остаточно підбивати підсумки ще зарано. Ще маємо провести одну гру чемпіонату та плей-офф.

Затверджено дати й час початку перших матчів плей-офф УПЛ за Лігу Європи

Чесно кажучи, вже є думки про плей-офф, але і матч з Ворсклою для нас не буде прохідним. Це важлива гра. Тож, налаштовуємося на Ворсклу, але водночас замислюємося й про матч проти Колоса. Так, я бачив матчі за участю Колоса. Це непогана команда, бойовита. Але ми віримо у власні сили і налаштовуємося лише на перемогу", – цитує нападника офіційний сайт клубу.

До слова, Олексій Хобленко після свого повернення в УПЛ провів 10 матчів у чемпіонаті, в яких забив 4 м'ячі. У неділю, 19 липня, дніпровці зіграють поєдинок 32-го туру проти Ворскли, а вже 25-го зіграє проти ковалівців у плей-офф.

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Колос - СК Дніпро-1 Олексій Олексій Хобленко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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