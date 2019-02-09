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Хобленко: Хацкевич любить технічний футбол – якщо неправильно віддав пас, то він міг сильно "напхати"

09:05 522 Читать на русском
Хобленко: Хацкевич любить технічний футбол – якщо неправильно віддав пас, то він міг сильно "напхати"
Олексій Хобленко / фото: ФК Динамо Брест

Екс-форвард київського Динамо Олексій Хобленко поділився враженнями від роботи з нинішнім наставником "біло-синіх" Олександром Хацкевичем.

"З Хацкевичем в Динамо-2 були результати не дуже, але ми добре грали з ним. Він нам прищепив дуже хороший футбол. Він любив пас, завжди на тренуваннях у нього повинен був бути точний пас. Якщо неправильно віддав пас, то він міг дуже сильно, як кажуть, "напхати".

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Хацкевич дуже любить технічно оснащених хлопців. І любить технічний футбол. Мені він подобається як тренер, як він підходив до тренувального процесу.

У нього зараз непогано складається в Динамо. Він довіряє молодим, і це – головний його козир, що його молоді слухають і прогресують", – цитує Хобленка Sportarena.

Нагадаємо, Хобленко є вихованцем київського Динамо, проте за першу команду не провів жодного матчу. У 2018 році нападник підписав контракт з Динамо із Бреста.

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Теги
Динамо Динамо Олексій Хобленко Олексій Хобленко Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Динамо Брест Динамо Брест
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