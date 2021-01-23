Хоакін на останніх хвилинах забив врятував Бетіс від поразки та вписав своє ім'я в історію чемпіонатів Іспанії.

Хоакін став найстаршим автором хет-трику в Ла Лізі – іспанець побив рекорд легендарного Ді Стефано

Як повідомляє Ла Ліга у своєму твіттері, андалусієць став четвертим найвіковішим голеадором, забивши у віці 39 років та 186 днів та випередив Ференца Пушкаша.

Таким чином, Хоакін поступається лише трьом гравцям. Альфредо Ді Стефано забивав, коли йому було 39 років і 231 день, Сезар – 39 років і 279 днів, а найвіковіший бомбардир в історії чемпіонату Донато – 40 років і 138 днів.

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