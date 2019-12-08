Хоакін став найстаршим автором хет-трику в Ла Лізі – іспанець побив рекорд легендарного Ді Стефано

Півзахисник Бетіса Санчес Хоакін став героєм матчу 16-го туру Ла Ліги проти Атлетіка (3:2).

Санчес Хоакін забив три м'ячі у ворота Атлетіка у віці 38 років та 140 днів і став найстаршим автором хет-трику в Ла Лізі, інформує Gracenote.

Хоакін став рекордсменом Бетіса за кількістю зіграних матчів

Таким чином, півзахисник Бетіса обігнав легенду мадридського Реала Альфредо Ді Стефано, який оформив хет-трик у віці 37 років та 255 днів.

До слова, саме ці 3 голи Хоакіна допомогли Бетісу здобути важку перемогу над Атлетіком (3:2).

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