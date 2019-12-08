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Хоакін став найстаршим автором хет-трику в Ла Лізі – іспанець побив рекорд легендарного Ді Стефано

17:38 162 Читать на русском
Хоакін став найстаршим автором хет-трику в Ла Лізі – іспанець побив рекорд легендарного Ді Стефано
Хоакін Санчес / Marca

Півзахисник Бетіса Санчес Хоакін став героєм матчу 16-го туру Ла Ліги проти Атлетіка (3:2).

2’ Санчес Хоакін
11’ Санчес Хоакін
20’ Санчес Хоакін
 
Іньякі Вільямс 43’
Юрі Берчіче 75’
2’ Санчес Хоакін
11’ Санчес Хоакін
20’ Санчес Хоакін
43’ Іньякі Вільямс
75’ Юрі Берчіче

Санчес Хоакін забив три м'ячі у ворота Атлетіка у віці 38 років та 140 днів і став найстаршим автором хет-трику в Ла Лізі, інформує Gracenote.

Хоакін став рекордсменом Бетіса за кількістю зіграних матчів

Таким чином, півзахисник Бетіса обігнав легенду мадридського Реала Альфредо Ді Стефано, який оформив хет-трик у віці 37 років та 255 днів.

До слова, саме ці 3 голи Хоакіна допомогли Бетісу здобути важку перемогу над Атлетіком (3:2).

Бетіс переграв Атлетік завдяки хет-трику Хоакіна, Хетафе на виїзді здолав Ейбар: 16-й тур Прімери, неділя

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Теги
Альфредо ді Стефано Бетіс - Атлетік Санчес Хоакін Санчес Хоакін Бетіс Бетіс Іспанія
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