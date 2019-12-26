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Хоакін продовжив контракт з Бетісом – сенсаційний ветеран залишиться в клубі ще на рік

14:58 862 Читать на русском
Хоакін продовжив контракт з Бетісом – сенсаційний ветеран залишиться в клубі ще на рік
Хоакін Санчес / Reuters

Сезон 2019/20 не стане останнім у складі Бетіса для зіркового ветерана Хоакіна Санчеса.

Клуб та досвідчений хавбек продовжили угоду до літа 2021 року, інформує офіційний сайт "огірків".

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Попередня угода 38-річного гравця спливала після закінчення поточного сезону, однак успішні виступи Хоакіна змусили керівництво Бетіса продовжити її. Зірковий ветеран є одним з найкращих бомбардирів команди у чемпіонаті Іспанії – шість голів у 17 матчах.

Нагадаємо, нещодавно Хоакіну підкорився знаковий рекорд – він став найстаршим автором хет-трику в історії Прімери (38 років та 140 днів, матч 16 туру проти Атлетіка).

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Іспанія Санчес Хоакін Санчес Хоакін Бетіс Бетіс
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