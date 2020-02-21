Хоакін потрапив у топ-4 за кількістю проведених матчів у Ла Лізі – попереду лише легенди Реала та Барселони

Півзахисник Бетіса Хоакін Санчес продовжує вписувати своє ім'я в історію в поточному сезоні.

Матч проти Мальорки став 542-м для Хоакіна Санчеса в рамках Ла Ліги, повідомляє Gracenote.

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Таким чином, гравець зрівнявся з екс-голкіпером Реала Франсіско Буйо. Попереду колишній півзахисник Барселони Еусебіо Саркістан (543 матчі), легендарний форвард Реала Рауль (550) та легенда Атлетіка та Барселони Андоні Субісаррета (622).

До слова, Хоакін провів у поточному сезоні 25 поєдинків в складі Бетіса, записавши до свого активу 9 голів та 2 асисти.

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