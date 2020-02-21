toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ШАХТАР - БЕНФІКА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Хоакін потрапив у топ-4 за кількістю проведених матчів у Ла Лізі – попереду лише легенди Реала та Барселони

21 лютого 23:04 168 Читать на русском
Хоакін потрапив у топ-4 за кількістю проведених матчів у Ла Лізі – попереду лише легенди Реала та Барселони
Хоакін Санчес / Marca

Півзахисник Бетіса Хоакін Санчес продовжує вписувати своє ім'я в історію в поточному сезоні.

19’ Серхіо Каналес
34’ Набіль Фекір
48’ Санчес Хоакін
 
Кучо Ернандес 16’
Анте Будімір 27’
Такефуса Кубо 70’
16’ Кучо Ернандес
19’ Серхіо Каналес
27’ Анте Будімір
34’ Набіль Фекір
48’ Санчес Хоакін
70’ Такефуса Кубо

Матч проти Мальорки став 542-м для Хоакіна Санчеса в рамках Ла Ліги, повідомляє Gracenote.

Хоакін став найстаршим автором хет-трику в Ла Лізі – іспанець побив рекорд легендарного Ді Стефано

Таким чином, гравець зрівнявся з екс-голкіпером Реала Франсіско Буйо. Попереду колишній півзахисник Барселони Еусебіо Саркістан (543 матчі), легендарний форвард Реала Рауль (550) та легенда Атлетіка та Барселони Андоні Субісаррета (622).

До слова, Хоакін провів у поточному сезоні 25 поєдинків в складі Бетіса, записавши до свого активу 9 голів та 2 асисти.

"Я почувався так, наче на мене напали": Мессі – про конфлікт з Барселоною, можливість відходу та завершення кар'єри

blog_ava
Чорноморець підсилився відразу трьома новачками – серед них вихованці Динамо і Шахтаря
21 лютого
7857
Теги
Іспанія Бетіс Бетіс Бетіс - Мальорка Санчес Хоакін Санчес Хоакін Андоні Субісаррета Рауль Рауль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
17
хв
Маріуполь
14:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук