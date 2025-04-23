Під вміле перо цього разу потрапив без сумніву один із найталановитіших і водночас один з найбільш лінивих гравців за часів незалежної України.

Судаков шокував історією за участі Коноплянки – хавбек Шахтаря отримав "на горіхи" від легендарного українця

Олександр Рикун закарбувався точно у пам'яті українських вболівальників, а про його вміння "сачкувати" на тренуваннях, але на полі стоячи вирізати шедевральні паси. Один із асистів свого часу здивував Андрія Шевченка під час феєричної перемоги над збірною Туреччини. Детальніше про нього та інше дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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