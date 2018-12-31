"Хлопці, завтра тренування", – Карпати кумедно привітали вболівальників з Новим роком

Львівські Карпати підготували спеціальне відео, щоб привітати усіх з Новим роком.

"Цінуйте те, що справді дороге – своїх рідних та друзів. Вірте у те, що справді важливе – добро та справедливість. Творіть те, чим будете пишатися і що пам’ятатимуть ваші нащадки. Нехай у 2019-му у Вас все буде гаразд, а поруч із Вами завжди перебуватимуть ті, кого ви любите", – йдеться у повідомленні прес-служби Карпат.

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