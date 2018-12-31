toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО САУТГЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Хлопці, завтра тренування", – Карпати кумедно привітали вболівальників з Новим роком

21:27 1 Читать на русском
"Хлопці, завтра тренування", – Карпати кумедно привітали вболівальників з Новим роком
ФК Карпати

Львівські Карпати підготували спеціальне відео, щоб привітати усіх з Новим роком.

"Цінуйте те, що справді дороге – своїх рідних та друзів. Вірте у те, що справді важливе – добро та справедливість. Творіть те, чим будете пишатися і що пам’ятатимуть ваші нащадки. Нехай у 2019-му у Вас все буде гаразд, а поруч із Вами завжди перебуватимуть ті, кого ви любите", – йдеться у повідомленні прес-служби Карпат.

Мілевський знову "запалив" у відпустці – компанію форварду склала чарівна дівчина

Теги
Карпати Карпати Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
27
хв
Евертон
14:30
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук