"Хлопці питали, чому одного з них назвав півнем", – побитий водій дав свідчення у справі Кокоріна та Мамаєва

Білоруський водій Віталій Соловчук, який був побитий російськими гравцями Олександром Кокоріним та Павлом Мамаєвим, дав свідчення у суді.

"Я хотів уже їхати, як поруч з машиною розбився скляний предмет, і осколки полетіли в машину, в районі переднього колеса. Вийшов подивитися, чи є пошкодження.

"Ви знаєте, що таке карцер?" Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія

Обходив машину спереду, в цей час вже рухалися Мамаєв і Кокорін. Начебто ще Протасовіцький. Запитав, хто кинув пляшку. Кокорін відповів, що він. Запитав – навіщо. Почалися погрози, образи.

Хлопці питали, чому я назвав когось із них півнем. Я не розумів, про що вони говорять, всіляко намагався згладити конфлікт.

Мені було незрозуміло, чому вони агресивно до мене налаштовані. Я говорив спокійно, дуже тихо, без будь-яких образливих виразів.

"Дурень же ти, Кокорін": Капелло відреагував на скандальний інцидент за участю Кокоріна та Мамаєва

Будь-хто може визначити, чи випила людина, чи ні. Вони були галасливою компанією, яка залучає увагу. Це не сміх і веселощі, з претензіями ні з того ні з сього підійшли. Від них запах алкоголю виходив.

Мамаєв взяв мене за обличчя, за підборіддя. Вони стояли в обнімку. Я спробував рукою прибрати його руку від особи, вони удвох відсахнулися від мене.

Мамаєв простягнув руку до обличчя, відштовхнув мене і почав наносити удари. Я розвернувся", – цитує Соловчука Чемпіонат.