"Завжди бувають такі випадки, що в кінці зборів, ще до війни, що хлопці вже психологічно втомлені й, звичайно, хочуть уже додому. Бувають такі зриви під час матчів. У цій ситуації я був дуже здивований. Дуже нервував, коли дізнався, що до нас "завітає" Шинник Ярославль.

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Наші гіди сказали, що вони тут ні до чого, це все готель. Одна людина з готелю, як я зрозумів, яка хотіла заробити побільше грошей, напевно тощо. Я відчував, що це може статися. Дійсно, відбулося те, що відбулося, але я вдячний хлопцям і дуже радий працювати з тими пацанами, які дійсно не боялися, коли їх покликали на третій поверх і вони одразу всі побігли, навіть не пішли, туди, щоби, знову ж таки, довести, що Україна сильніша", – цитує Шарана FootballHub

Нагадаємо, що з 13 на 14 лютого відбулася бійка між футболістами Миная та Шинника. Внаслідок сутички, кілька футболістів російського клубу отримали тілесні ушкодження.

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