Зараз бізнесмен і колишній віце-президент УАФ перебуває на передовій – Олег Собуцький із побратимами воює на Бахмутському напрямку.

"Ще у 2014-2015 роках я був 10 днів вдома, 10 днів в зоні АТО. І так 33 рази. Я був підготовлений ще тоді.

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Найгірше в житті – коли гинуть діти. Це не можна порівняти ні з чим. Я часто бачив, як гинуть мої побратими, але коли гинуть діти, а ти не можеш нічого зробити... Це найгірше, що може бути. Був випадок у Лисичанську, коли я виносив напівмертву дитину. Цей маленький хлопчик помер у мене на руках, а я нічого не міг зробити.

Хлопці прийшли із завдання, і нас почали обстрілювати з мінометів. Я кажу до медика: "Скажи, хто найважчий". Він вказав на малого хлопця. Я беру його на руки, мама його сідає теж – вони жили в цьому будинку, який обстрілювали... Хтось так коригував, що міни летіли вузьким коридором.

Везу його в лікарню і кажу до мами: "Скажіть, будь ласка, хто нас здав? Зараз ми їдемо в поліцію, я вас залишаю там, і везу дитину в лікарню". Вона відмовилася. Зрештою, сказала: "Та це отой старий козел із крайнього під'їзду". Вони самі розуміють, що прилетить і по них, але здають наші позиції.

Я цього хлопчика до лікарні так і не довіз, бо попадали стовпи, їхати було неможливо. Взяв його на руки і не те, що біг – летів. Приніс його на руках у лікарню, але через півгодини він помер. Так і не отямився", – розповів Собуцький в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, сезон 2022/23 команда з Волочиська пропускає. На момент початку повномасштабної війни Агробізнес, який виступав у Першій лізі, перебував на зборах у Туреччині. В Україну повернулися лише три футболісти, після чого Олег Собуцький розірвав контракти з тими, хто залишився за кордоном.

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