"Не думаю, що в Динамо взагалі б заграв. Потрібно щоб люди тебе конкретно готували до цього, щоб давали якийсь час, якісь шанси, награвали, навчали, говорили, чого вони від тебе хочуть. Це завжди робота – робота з гравцем.

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Мені пропонували залишитися ще на рік. Були нападники – Бєсєдін, який забивав, який влаштовував Хацкевича. Навіщо йому щось міняти? Навіщо йому мене ставити?

Вважаю, що був не готовий ще грати в Динамо в той момент. На цьому рівні не підходив під ті завдання. Це я так думаю, що не готовий був. Може, якби мене почали награвати... Невпевненість якась, звичайно, завжди є. Напевно, тренер її відчуває.

Чи спілкувалися з Хацкевичем з цього приводу? З Хацкевичем взагалі не спілкувалися. Він не дуже багато спілкується з футболістами. Та й про що говорити?" – сказав Хльобас в інтрев'ю SportarenaTV.

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