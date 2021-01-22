Хльобас зізнався, чому так і не заграв в Динамо
Екс-форвард Динамо Дмитро Хльобас пригадав свої виступи за київський клуб.
"Не думаю, що в Динамо взагалі б заграв. Потрібно щоб люди тебе конкретно готували до цього, щоб давали якийсь час, якісь шанси, награвали, навчали, говорили, чого вони від тебе хочуть. Це завжди робота – робота з гравцем.
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Мені пропонували залишитися ще на рік. Були нападники – Бєсєдін, який забивав, який влаштовував Хацкевича. Навіщо йому щось міняти? Навіщо йому мене ставити?
Вважаю, що був не готовий ще грати в Динамо в той момент. На цьому рівні не підходив під ті завдання. Це я так думаю, що не готовий був. Може, якби мене почали награвати... Невпевненість якась, звичайно, завжди є. Напевно, тренер її відчуває.
Чи спілкувалися з Хацкевичем з цього приводу? З Хацкевичем взагалі не спілкувалися. Він не дуже багато спілкується з футболістами. Та й про що говорити?" – сказав Хльобас в інтрев'ю SportarenaTV.
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