Хльобас вперше з грудня потрапив до заявки Десни на матч

Колишній форвард Динамо Дмитро Хльобас вперше за довгий час потрапив до заяки Десни на матч.

24-річний футболіст був включений в число запасних на матч проти Карпат. В останнє нападник потрапляв до заявки команди аж 9 грудня минулого року.

Хльобас: Динамо винне мені ще дві зарплати

Відзначимо, що Хльобас отримав травму на початку лютого і лише недавно повернувся на поле, зігравши кілька разів за дублюючий склад Десни.

Матч Десна – Карпати розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Десна – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс