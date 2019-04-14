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Хльобас вперше з грудня потрапив до заявки Десни на матч

14:03 78 Читать на русском
Хльобас вперше з грудня потрапив до заявки Десни на матч

Колишній форвард Динамо Дмитро Хльобас вперше за довгий час потрапив до заяки Десни на матч.

8’ Єгор Картушов
72’ Денис Фаворов
 
Мар'ян Швед 19’
8’ Єгор Картушов
19’ Мар'ян Швед
72’ Денис Фаворов

24-річний футболіст був включений в число запасних на матч проти Карпат. В останнє нападник потрапляв до заявки команди аж 9 грудня минулого року.

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Відзначимо, що Хльобас отримав травму на початку лютого і лише недавно повернувся на поле, зігравши кілька разів за дублюючий склад Десни.

Матч Десна – Карпати розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Десна – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс

Теги
Дмитро Хльобас Дмитро Хльобас Карпати Карпати Десна Десна Десна - Карпати
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