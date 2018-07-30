Хльобас став найкращим гравцем 2-го туру УПЛ

Дмитро Хльобас у матчі проти Маріуполя / фото: УПЛ

УПЛ назвала найкращого гравця за підсумками 2-го туру Прем'єр-ліги 2018/19. Ним став новачок Десни Дмитро Хльобас.

Нападник Десни Дмитро Хльобас став найкращим гравцем за підсумками другого туру УПЛ 2018/19, інформує офіційний сайт організації.

Хльобас впевнено випередив своїх конкурентів,отримавши чотири голоси від респондентів.

До слова, Дмитро зробив дубль та віддав дві гольові передачі за Десну у матчі проти Маріуполя та допоміг своїй команді здобути впевнену перемогу.

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Також серед претендентів були форвард Динамо Назарій Русин, нападник Десни Олександр Філіппов, півзахисники Динамо Сергій Сидорчук та Беньямін Вербіч, а також півзахисник Шахтаря Тайсон.

До складу експертної ради, яка обрала найкращого гравця туру, увійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Артур Валерко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

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