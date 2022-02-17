Форвард Дмитро Хльобас тепер спробує свої сили у вірменській першості.

27-річний українець офіційно став гравцем Урарту, інформує журналіст Олег Ящук. Дмитро поставив свій підпис під контрактом на півтора року.

Жерсон – про припинення співпраці з Труа: "Хочу прокоментувати, але поки не можу"

Хльобас перебрався у Вірменію на правах вільного агента після 6 місяців у казахському Ордабаси, де награв 8 поєдинків. Урарту, який йде 6-м у турнірній таблиці чемпіонату, запропонував форварду вигідні фінансові умови. Рівень заробітної плати в клубі вищий, ніж у більшості представників УПЛ.

Нагадаємо, Дмитро є вихованцем Динамо, але за першу команду провів лише 2 матчі. В Україні встиг пограти ще у Говерлі, Ворсклі, Десні та Колосі.

"Родичі з Камеруну хвилюються і телефонують щоденно": легіонери нашого футболу – про напад Росії і свою любов до України