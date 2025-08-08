Раніше повідомлялось, що краківські Вісла та Вечиста розв'язали боротьбу за Максима Хланя. Втім, лише один клуб і далі готовий підписати українця, повідомляє Goal.pl.

Український вінгер спровокував боротьбу сусідів в європейському чемпіонаті – нападник вже отримав пропозицію

Вісла вирішила відмовитись від спроб підписати Хланя. Зазначається, що клуб з Кракова не готовий платити шестизначну зарплатню або гонорар футболісту за підписання контракту. А от Вечиста нібито готова вгамувати фінансові апетити Максима та є найближчим клубом до підписання українця.

Нагадаємо, Максим Хлань приєднався до Лехії у вересні 2023 року та покинув команду цього літа. Загалом за гданську команду він відіграв у 55 матчах, в яких забив 14 голів та віддав 10 асистів.

Дячук допустив жахливий привоз у Європі – гарматний удар Желізка не виправив помилку захисника Динамо (ВІДЕО)