– Епопея з твоїм трансфером вийшла затяжною і в підсумку ти обрав залишитись в Польщі. Можеш пролити світла на це?

– Я не хотів, щоб пошук клубу займав так багато часу, адже я був без передсезонки. Так як я не працюю з агентами, то ми з батьком отримали безліч запитів від агентів, які штурмували мій What'sApp, Instagram.

– Особисто я не очікував, що ти залишишся в Екстраклясі, обравши менш силовий чемпіонат.

– Зараз, коли я вже кілька місяців в команді, я дуже щасливий, що обрав саме Гурнік. Мені є що доводити в Польщі, отримавши можливість зробити левел-ап після двох чудових років з Лехією.

– Як проходить інтеграція в нову команду?

– Я обирав Гурнік, тому що команда сповідує той стиль футболу, який вирізняє її на тлі більшості команд Екстракляси. Тебе не ставлять у рамки, заточені єдиній структурі. Наш тренер хоче, аби футболісти не боялись креативно себе показати завдяки командній дисципліні, створюючи можливості безпосередньо по ходу гри.

– Правда, що в Гурнік тебе запрошував сам Лукаш Подольський?

– Так і було. Мене дуже підкупило, що культовий футболіст свого покоління знає мене і для мене честь пограти з таким майстром в одній команді. Його футбольні зв'язки допомагають залучати Гурніку класних футболістів.

– Яке перше враження справив на тебе Полді на тренуваннях?

– Лукаш – харизматичний чувак. Його робоча етика і ставлення до футболу справляють сильне враження. Дивишся за ним в тренуваннях і відзначаєш собі якісь деталі.

– Наприклад?

– Полді класно використовує задачу про 9 точок поза квадратом, де потрібно з'єднати його трьома лініями. Вона так само ефективна і в футболі. Бачення поля і божевільний удар, який все ще при ньому. Нещодавно на передматчевій розминці він настільки сильно зашарашив м'яч у ворота, що сітку порвав і довелось її зашивати.

– Твої очікування і реальність збіглися при виборі нового клубу?

– Відповім відверто. Туди, куди я хотів, мене не дуже хотіли. Значить, я десь ще не награв на те, щоб бути першим номером в шорт-листах, – сказав Хлань в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Максим Хлань перебрався до Гурніка влітку на правах вільного агента. Попередні два сезони гравець провів у польській Лехії.

