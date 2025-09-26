Український півзахисник Гурніка Максим Хлань поділився враженнями від свого гола у ворота Легії-2 в поєдинку Кубка Польщі.

"Дебютний гол не змусив себе довго чекати, тому я щасливий і продовжую працювати, щоб таких м’ячів було ще більше.

Чи одразу я помітив, що м’яч перетнув лінію після удару? Ні, мені не було видно. Але хлопці, які стояли ближче до воріт, одразу сказали, що це був гол.

Щодо адаптації, то вона проходить непомітно, адже я вже другий рік у Польщі", – запевнив Хлань у коментарі Legioners.ua.

Нагадаємо, що Максим Хлань приєднався до Гурніка Забже у серпні 2025 року. Це був лише третій матч, у якому вінгер вийшов на поле, і перший – у стартовому складі.

