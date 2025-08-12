Український вінгер Максим Хлань, схоже, близький до того, щоб знайти нову команду.

Максим Хлань, який раніше перебував у полі зору Вечисти Краків та Вісли Краків, тепер тренується з польським Гурніком Забже, повідомляє Kamil Bętkowski.

Варто зазначити, що обидва краківські клуби виступають у Першій лізі Польщі, а от Гурнік – в Екстраклясі.

Цікаво, що Максим Хлань уже підписаний на сторінку Гурніка в Instagram. Серед підписок також помітили Лукаша Подольскі, який зараз виступає за Гурнік. Німець польського походження здобував із збірною Німеччини титул чемпіона світу.

Влітку 2025 року контракт Максима Хланя з Лехією Гданськ завершився. Наразі вінгер обирає для себе нову команду.

Нагадаємо, Максим Хлань приєднався до Лехії у вересні 2023 року та покинув команду цього літа. Загалом за гданську команду він відіграв у 55 матчах, в яких забив 14 голів та віддав 10 асистів.

