Кубок Польщі, 1/32 фінала

Лехія-2 – Гурнік Забже – 0:3

Голи: Хлань, 14, Заховіч, 45+2, Лукошек, 55

Гурнік Забже без проблем впорався з другою командою Лехії, забивши три голи. Відкрив рахунок Максим Хлань, для якого гол став дебютним за новий клуб. Вінгер отримав м'яч перед штрафним майданчиком, зупинив його, а потім потужно пробив, влучивши точно в ціль. Суперники абсолютно не прикривали гравця. Українець долучився і до другого забитого м'яча, зробивши передачу на Заховіча. Максим розкішно перекинув м'яч через суперників, а партнеру потрібно було лише не схибити. По перерві крапку в матчі поставив Лукошек.

Варто зауважити, що Максим Хлань приєднався до Гурніка Забже у серпні 2025 року. Це лише третій матч, в якому вінгер вийшов на поле, і перший в основі.

