Функціонер отримав орден "За заслуги" з рук федерального президента, повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Зірка АПЛ має намір здійснити камінг-аут, – ЗМІ

"Ми вшановуємо колишнього футболіста національної збірної, чемпіона Німеччини зі Штутгартом, який порушив табу, зробивши камінг-аут, і багато років боровся з гомофобією, сексизмом і расизмом на стадіонах і в клубах", – відзначив Штайнмайєр.

Нагадаємо, що Томас Хітцльшпергер став відкритим геєм після завершення професіональної кар'єри в 2014 році. Він виступав за Астон Віллу, Честерфілд, Штутгарт, Лаціо, Вест Хем, Вольфсбург та Евертон.

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