Хітцльшпергер отримав державну нагороду за боротьбу з гомофобією – він зробив камінг-аут 6 років тому
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр вручив орден екс-хавбеку національної команди, а нині – главі правління Штутгарту Томас Хітцльшпергеру.
Функціонер отримав орден "За заслуги" з рук федерального президента, повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу.
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"Ми вшановуємо колишнього футболіста національної збірної, чемпіона Німеччини зі Штутгартом, який порушив табу, зробивши камінг-аут, і багато років боровся з гомофобією, сексизмом і расизмом на стадіонах і в клубах", – відзначив Штайнмайєр.
Нагадаємо, що Томас Хітцльшпергер став відкритим геєм після завершення професіональної кар'єри в 2014 році. Він виступав за Астон Віллу, Честерфілд, Штутгарт, Лаціо, Вест Хем, Вольфсбург та Евертон.
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