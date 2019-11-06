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Хітцфельд прокоментував можливе призначення Венгера в Баварію

6 листопада 22:59 379 Читать на русском
Хітцфельд прокоментував можливе призначення Венгера в Баварію
Оттмар Хітцфельд / Eurosport

Легендарний тренер Оттмар Хітцфельд, який працював з Баварією на межі століть, прокоментував інформацію про можливий початок співпраці мюнхенського клубу з Арсеном Венгером.

"Арсен Венгер в Арсеналі довів, що здатний дещо вибудувати в футболі. Він вміє побудувати команду. З огляду на його особисті якості і бачення футболу, це точно не піде на шкоду футболу.

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Я з величезною повагою ставлюся до Арсена. Це об'єктивна і порядна людина. На мій погляд, це буде гарне рішення для всіх. Тут важливий не його вік, а бажання і настрій", – цитує Хітцфельда L'Equipe.

Нагадаємо, після відставки Ніко Ковача Баварія перебуває в пошуку нового головного тренера. Головним перетендентом на вакантну посаду німецька преса називає екс-наставника Арсенала.

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Баварія Баварія Арсен Венгер Арсен Венгер Оттмар Хітцфельд Німеччина
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