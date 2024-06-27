Найкращий матч

Практично кожна група подарувала нам топові поєдинки і круте видовище (гаразд, майже кожна – за винятком групи С з англійцями на чолі). Багато голів, бурхливі емоції, драматичні розв’язки – усе це було.

Грузія – відкриття Євро-2024, а її тренер запалював у Баварії, асистував Анчелотті і переманив чемпіона світу з Динамо

Та навіть на цьому фоні окремої уваги заслуговує битва Нідерландів та Австрії, які видали гольову аритмію у третьому турі, а перемога хлопців Ральфа Рангніка 3:2 забезпечила їм першу сходинку в групі.

У якості альтернативи можна також відзначити два матчі за участю Хорватії: 2:2 з Албанією та 1:1 з Італією. "Картаті" двічі втрачали перемоги у компенсований час. Особливо боляче було з італійцями.

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Найкращий гол

З голами, до речі, схожа історія. Обирати є з чого – забивали команди на будь-який смак. А тренд на голи внаслідок дальніх ударів тільки збільшив суперництво у цій номінації. Та все ж поза конкуренцією – розкішний удар 19-річного турка Арди Гюлера в матчі з Грузією. Якщо забивати у ворота Гіоргі Мамардашвілі, то лише так.

Найкращий автогол

Футболісти настільки часто забивали у власні ворота, що довелося створювати окрему номінацію. На минулому турнірі було зафіксовано 11 автоголів, але Євро-2024 задає непоганий темп. За підсумками групового етапу маємо сім самострілів. Найбільш шалений із них забив Самет Акайдин у протистоянні з Португалією. Коли пообіцяв, що заб’єш на Євро. Щоправда, є один нюанс.

Найкращий асист

Рейтинг найкращих передач зазвичай формується з красивих навісів, кросів, розрізних пасів та яскравих індивідуальних дій. Все це також було на груповому етапі, але ми зробимо виняток. Кріштіану Роналду страждає протягом усієї кар'єри від клейма егоїста та самолюба. Але в матчі з Туреччиною, коли Кріштіану мав чудову можливість встановити унікальний рекорд і забити на шостому чемпіонаті Європи, він покотив Бруну Фернандешу на порожні ворота. Респект!

Головний невдаха

У перших двох турах Чехія пропустила тричі. І до кожного з трьох м'ячів виявився причетним захисник Робін Гранач, який вперше зіграв за свою збірну в офіційних матчах. У поєдинку з Португалією він відзначився автоголом, а потім впав у найбільш невдалий момент, внаслідок чого португальці забили на 90+2 хвилині та перемогли. А вже через кілька днів Гранач привіз пенальті у власні ворота, чим скористалися грузини – 1:1.

Svi smo mi Robin Hranač!



Trči, skače, trudi se... Džaba. Najveći tragičar Evropskog prvenstva za sada je mladi Čeh. Pored autogola i skrivljenog penala, kriv je i za 2. gol Portugala protiv Češke.



Česi su do sada primili samo 3 gola, tako da... Da, dobro ste zaključili...… pic.twitter.com/Vh4ZK9BHhY — MaxBet (@MaxBetSrbija) June 22, 2024

Головне розчарування

Лука Модріч досягнув у футболі практично усього – дехто навіть не наважується мріяти про такі вершини. Хорватській іконі невдовзі 39 років, та він націлений на перемоги, як у найкращі часи. Одна з них була дуже близько – до виграшу в італійців та виходу в плей-офф залишалися секунди. Коли Хорватія пропустила, на Луку було боляче дивитися.

Якщо ж говорити про розчарування саме від певної події, то тут серед лідерів збірна Англії. Грати у настільки беззубий, сонний та інертний футбол з таким потужним поколінням – справжній футбольний злочин. Поразка збірної України від Румунії з рахунком 0:3 – також серед лідерів антирейтингу. Біль від неї не стихатиме ще дуже довго.

Головний курйоз

Домашній чемпіонат Європи, матч-відкриття, ти щасливий заходиш на стадіон і займаєш місце за воротами. От-от розпочнеться поєдинок між Німеччиною та Шотландією. Що може піти не так? Один удар – і все зруйновано.

Німецька преса розповіла про 42-річного фаната Кая Флатманна, котрий прийняв на себе удар Нікласа Фюлькруга під час передматчевої розминки. Як наслідок, зламана рука і поїздка у лікарню замість шоу на стадіоні. Однак вже до другого туру Кай оговтався, відвідав матч улюбленої збірної з особливою пов'язкою на руці та отримав подарунок від Фюлькруга.

Найбільше відкриття

Ніхто не сумнівався у тому, що Вірц та Мусіала будуть запалювати у складі Німеччини, Беллінгем та Кейн тягнутимуть Англію, а Доку та де Брюйне вестимуть за собою партнерів у складі Бельгії. Та Євро-2024 подарувало нам кількох неочевидних героїв. Перший із них – кіпер Гіоргі Мамардашвілі, який став уособленням Грузії – команди, котра грала серцем.

Giorgi Mamardashvili leads the Euros with 20 saves. Seven more than the next keeper.



He’s been immense for Georgia pic.twitter.com/7VCDwTJ025 — B/R Football (@brfootball) June 26, 2024

Топовий виступ Австрії на груповому етапі став можливим завдяки злагодженій командній роботі. Та навіть за таких обставин з-поміж австрійців виділявся Крістоф Баумгартнер, котрий записав до активу гол+пас і активно розганяв атаки. Варто відзначити і швейцарця Мішеля Ебішера, італійця Ріккардо Калафйорі, німця Максімілана Міттельштадта і дует флангових захисників зі Словенії: Жана Карнічніка та Еріка Янжу.

Baumgartner went straight to Ralf Rangnick after giving Austria the lead ️ pic.twitter.com/7DVPadFDMP — LiveScore (@livescore) June 21, 2024

Якщо ж говорити про команди, які стали сенсацією, то насамперед це Грузія (на дебютному Євро вийшла з групи і змусила захоплюватися собою всю Європу), Австрія (виграла групу смерті) та Румунія (теж фінішувала першою у квартеті з Україною та Бельгією).

Найкраще святкування

І ще раз про Грузію. У кожному з трьох матчів групового етапу відзначався Жорж Мікаутадзе, який до раунду плей-офф підходить у статусі найкращого бомбардира турніру. І тричі ми насолоджувалися його святкуванням, що стало фішкою цього Євро. Грузин – лише четвертий футболіст в історії, котрий забивав у своїх перших трьох поєдинках на Євро.

Georges Mikautadze, current leading scorer of Euro 2024 with three goals — one per game.



Mikautadze also counts one assist for Georgia in the competition and he’s set to decide his future club soon. pic.twitter.com/UtqqKC4SRb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2024

Найкращий образ

Погодьтеся, Мемфіс Депай завжди був стильним. Тому його пов’язка на Євро-2024 – лише чергове гармонійне доповнення модного образу.

El flow de Memphis Depay en la Euro, al mejor estilo de jugador de NBA. pic.twitter.com/2dh2rAIppj — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 16, 2024

Майбутній захисник збірної Румунії Андрей Раціу з’явився на світ 20 червня 1998-го. А через шість днів національна збірна Румунії підготувала на матч чемпіонату світу із Тунісом один із найбільш яскравих візуальних перформансів в історії футболу. На жаль, синя голова Раціу з 2024-го нам асоціюватиметься насамперед із розгромом збірної України 0:3.

Якщо перші два іміджі осмислені та сплановані, то третій – наслідок травми. З іншого боку, ця маска для Кіліана Мбаппе стала фартовою. У ній він нарешті забив дебютний гол на чемпіонатах Європи (внаслідок свого 23-го удару по воротах).

Mbappe is going full-on Ninja Turtle for Poland to get France into the Round of 16!



Cowabunga! pic.twitter.com/AJbfrpU0Mk — TG Casino (@TGCasino_) June 25, 2024

Найкраще фото

Головний бомбардир Бундестім Ніклас Фюлькруг – простий хлопець, який ще два роки тому грав у другому дивізіоні, а в головній команді країни дебютував у 29. Ніклас познайомився з дружиною ще у початковій школі, а 2019-го у пари народилася дівчинка Емілія.

Відтоді у неї з батьком зародилася мила традиція – разом святкувати перемоги на полі. Домашній Євро-2024 не став винятком. Тато двічі забив на груповому етапі, а потім розділив радість із донькою.

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