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Хин Мін Сон: Не знаю, чи ми зможемо вибити Німеччину

06:30 2 Читать на русском
Хин Мін Сон: Не знаю, чи ми зможемо вибити Німеччину
Хин Мін Сон / Фото з соцмереж

Нападник збірної Південної Кореї Хин Мін Сон поділився очікуваннями від матчу проти Німеччини.

"Німеччина – найсильніша команда, вони посідають перше місце в рейтингу ФІФА і є чинними чемпіонами світу. Я жив в Німеччині і грав в Бундеслізі. Зустрітися з німцями на чемпіонаті світу – важлива подія для мене і велика честь. Але результат важливіше. Треба зіграти добре і добитися результату.

Ми програли два матчі, у нас багато травмованих гравців. Вони важливі для нас не тільки зі стратегічної точки зору, але і психологічної. Вони мотивують нас, грають на ключових позиціях. Ми повинні будемо зіграти акуратно завтра, щоб теж не отримати травми. Моральний настрій у нас хороший, ми готуємося до гри.

Наставник Південної Кореї: Німеччина сильніша, але м'яч круглий

Не знаю, чи ми зможемо вибити Німеччину. Ми будемо робити все, що зможемо, для виходу з групи. Але вони чемпіони світу. Багато хто не міг собі уявити, що Мексика зможе перемогти. Ми теж добре підготувалися. Приймемо результат, яким би він не був", – цитує Сон Хин Міна видання Sport24.

ЧС 20183 тур

Південна Корея - Німеччина: Середа 27 червня 2018

Південна Корея
до матчу
15
год
:
29
хв
Німеччина
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ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Південна Корея Південна Корея Південна Корея - Німеччина Хин Мін Сон Хин Мін Сон
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