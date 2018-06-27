Хин Мін Сон: Не знаю, чи ми зможемо вибити Німеччину

Нападник збірної Південної Кореї Хин Мін Сон поділився очікуваннями від матчу проти Німеччини.

"Німеччина – найсильніша команда, вони посідають перше місце в рейтингу ФІФА і є чинними чемпіонами світу. Я жив в Німеччині і грав в Бундеслізі. Зустрітися з німцями на чемпіонаті світу – важлива подія для мене і велика честь. Але результат важливіше. Треба зіграти добре і добитися результату.

Ми програли два матчі, у нас багато травмованих гравців. Вони важливі для нас не тільки зі стратегічної точки зору, але і психологічної. Вони мотивують нас, грають на ключових позиціях. Ми повинні будемо зіграти акуратно завтра, щоб теж не отримати травми. Моральний настрій у нас хороший, ми готуємося до гри.

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Не знаю, чи ми зможемо вибити Німеччину. Ми будемо робити все, що зможемо, для виходу з групи. Але вони чемпіони світу. Багато хто не міг собі уявити, що Мексика зможе перемогти. Ми теж добре підготувалися. Приймемо результат, яким би він не був", – цитує Сон Хин Міна видання Sport24.