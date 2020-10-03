Хіменес підписав новий контракт з Вулверхемптоном – на мексиканця полювала низка європейських грандів
18:05 - Читать на русском
Вулверхемптону вдалось залишити у команді свою головну зірку.
Рауль Хіменес залишив свій підпис на новій угоді про співпрацю з Вулверхемптоном, яка розрахована до літа 2024 року, повідомляє офіційний сайт клубу.
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За інформацією ЗМІ, у послугах 29-річного мексиканця були зацікавлені Манчестер Юнайтед, Ювентус та Реал.
Нагадаємо, Рауль приєднався до табору "вовків" у 2018-му, перейшовши з Бенфіки. У минулому сезоні АПЛ Хіменес провів 38 матчів, в яких відзначився 17-ма голами та 6-ма асистами.
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