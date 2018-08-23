Хіддінк може очолити збірну Колумбії

Відомий голандський спеціаліст Гус Хіддінк може замінити Хосе Пекермана на посаді головного тренера збірної Колумбії.

Збірна Колумбії може отримати нового наставника. За інформацією Sport.es, на посаду претендує Гус Хіддінк. Відомий голандський фахівець може замінити на посаді Хосе Пекермана, якого активно сватають у збірну Аргентини після відставки Хорхе Сампаолі.

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Хіддінк протягом своєї тренерської кар'єри встиг дійти до півфіналу ЧС-1998 зі збірною Нідерландів та ЧС-2002 зі збірною Південної Кореї, а також півфіналу Євро-2008 зі збірною Росії.

На чемпіонаті світу-2018 збірна Колумбії дійшла до 1/8 фіналу, де в серії пенальті поступилась Англії.

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