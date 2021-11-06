"Зрозуміло, що важко проти Динамо грати. Чудово розуміємо, що вони мають заявку на 30 осіб. Сьогодні грали 11 на 11, і десь нам пощастило. Перемога така – виграли, але як би не за грою. Хлопці – молодці, витримали. Обіграти Динамо, повірте, дуже важко.

Динамо – Ворскла – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Неповна заявка? Так, у нас коронавірус – трохи підбадьорили футболістів. Хтось відновлюється, Чеснаков був у складі, вийшов на розминку, каже: "Я не можу, сил немає – попливу". Ми одразу випустили Челядіна. Той самий Пуцлін після COVID-19, там ще багато людей залишилося. Це у всіх проблеми такі, гадаю, не тільки у нас.

Найкраще втратити м'яч, але вибивати кудись без адреси – це не на мене. Краще ми програємо, але сісти у штрафний майданчик та оборонятися – я не розумію. Ідіть уперед, грайте там, нічого страшного, якщо пропустимо. Хіба нас уб'ють чи розстріляють? Це футбол, треба грати, намагатися.

Скажу чесно, виграти – завжди приємно, у Динамо – удвічі, навіть утричі приємніше, бо грав за цю команду і знаю, що це таке – обіграти Динамо. На виїзді, 11 людей, у нас лави не було – діти сиділи. Не скаржитимуся, але воно так і є. Я вдячний футболістам. Червона Кравчука? Може, я нагнітав, казав, щоби старався, відбирав м'яч. Він намагався, але зрозуміло – вийшов у таку гру. Я його тільки похвалив", – зазначив Максимов у ефірі Профутбол Digital.

Нагадаємо, Ворскла сенсаційно переграла Динамо (2:1) та завдала киянам першої поразки у чемпіонаті України в поточному сезоні. "Біло-сині" з 35 очками залишились першими, а полтавці набрали 28 пунктів та закріпились на третьому місці.

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