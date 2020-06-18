"Хіба Лобановський росіянин? Він – українець!" Правила життя Фабіо Капелло

"Футбол 24" зібрав найполум’яніші цитати великого італійського тренера, багаторазового чемпіона Італії та Іспанії. Сьогодні Фабіо Капелло виповнилося 74 роки!

Еленіо Еррера і Нільс Лідхольм сформували мою футбольну філософію і навчили відношення до справи.

Футбол ділиться на два основних аспекти – дії з м'ячем і без нього. Другий для мене навіть важливіший. Ігровий інтелект футболіста дуже добре помітно, коли він без м'яча.

Кріштіану Роналду володіє англійською, Мессі – володіє футболом.

За всю мою кар'єру тільки один гравець справив на мене враження з першого погляду – це був Лео Мессі.

Джордж Бест – фантастичний, як і чутки про нього.

Ібрагімовіч – мій друг. Я його поважаю як друга і як людину. Але в мої плани входить побачити його на трибуні.

У мене є закон: перед матчем в роздягальні повинні бути тільки я, гравці і мої помічники. Більше ні єдиної душі.

Моурінью чи Гвардіола? Їх важко порівнювати: вони обидва – великі тренери. Мені дуже імпонує характер Жозе, а Хосеп – відмінний психолог, його робота з "Барсою" заслуговує на повагу.

У моєму сприйнятті в історії футболу було три дуже важливі кроки. Перший зробив "Аякс" із Кройфом на початку 70-х. Цей тотальний футбол з фантастичним пресингом. Потім був "Мілан" часів Арріго Саккі і мене. Ми зробили дещо новеньке з точки зору пресингу і грали дуже компактно. Ну а третій крок – це нинішня "Барселона". Це – новий стиль, дійсно новий.

Тренувати збірну Англії завжди було моєю блакитною мрією.

Вейну Руні не подобається моя англійська? Мабуть, після роботи з Алексом Фергюсоном він розуміє тільки шотландську.

У мене в Росії теж є свої Балотеллі.

Іноді дратують думки фанатів, гравців, медіа та інших. Чому я повинен слухати людей, які менш розумні, ніж я?!

У моєму лексиконі немає "якщо" чи "можливо". Я людина пряма і дуже конкретна – в хмарах не літаю, мріям не віддаюся.

Внесок тренера в результат команди – 15-20 відсотків.

Моурінью не має чого навчити італійських тренерів. Ми всі добре навчені тактично і серйозно ставимося до своєї роботи. У футболі ми найбільш просунуті, і зараз всі це знають.

Чи почерпнув я щось у вашого ("російського" – "Футбол 24") Лобановського? Безумовно, його ідеї багато мені дали, але хіба він ваш? Лобановський – українець!

Ми, тренери, звичайно, молодці – не дурні здебільшого хлопці. Але ми – ніщо без хороших гравців.

Рівень вимог до гравців постійно повинен бути високим. Футболісти мають розуміти, що я до них прийшов не в іграшки грати.

Спека – не перешкода для гри у футбол. Пітніти повинен м'яч, а не футболісти.

Нерозумно говорити про дії захисників, півзахисників, нападників окремо. Головне в грі – баланс між лініями.

Скільки футбольних матчів на тиждень я дивлюся? Дайте подумати. Минулого тижня я не дивився футбол тільки в п'ятницю, оскільки в цей день не було матчів.

Чи можна побачити Фабіо Капелло, який просто дивиться матч, як звичайний уболівальник? Ні, це нереально. Я дивлюся футбол, намагаючись знайти якісь нові ідеї.

Я вважаю за краще їздити і бачити футбол наживо, а не по телевізору. Тому що ТБ показує тільки частину поля, і цього недостатньо, щоб все зрозуміти.

У житті є дні, коли все йде твоїм планом, але є й інші – коли ти нічого не контролюєш і вдіяти з цим нічого не можеш.

Вершина всього – це повага. Повага до правил, до розпорядку дня, до всіх людей, з якими ти працюєш. Без поваги нічого не добитися. Чому, скажіть, всі повинні під час сніданку чекати одну людину, яка проспала?

Я пам'ятаю Барезі, Мальдіні, ван Бастена, Рауля, Єрро, Бекхема. Вони поводилися за межами поля дуже просто, були як усі. Ось стиль поведінки, який нам потрібен. А не розбещені зірки, до яких потрібен особливий підхід.

Я – віруюча людина. Вважаю, що будь-яку кризу можна вирішити за допомогою молитви.

У житті треба мати поменше машин і побільше картин. Особисто у мене досить велика колекція живопису. Мої улюблені художники – Василь Кандинський і Марк Шагал.

Улюблена книга? Це роман Маркеса "Сто років самотності". Фантазія письменника вражає, історія, описана там, дивовижна. Це найкраще, що я читав після "Божественної комедії".

Моя найбільша перемога? Це моя дружина Лаура. Вона – моє дзеркало, мій головний стимул, єдина любов у моєму житті.

Ніколи не шкодую про те, чого не зробив. Я оптиміст у житті.

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