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Хеймір Хадльгрімссон подав у відставку з посади головного тренера Ісландії

14:40 192 Читать на русском
Хеймір Хадльгрімссон подав у відставку з посади головного тренера Ісландії
Хеймір Хадльгрімссон / Фото з соцмереж

Наставник збірної Ісландії Хеймір Хадльгрімссон покинув команду.

51-річний ісландський фахівець припинив співпрацю за національною командою, повідомляє офіційний сайт Футбольної асоціації Ісландії.

"Я прийняв рішення покинути команду після семи років роботи з нею. Я радий і вдячний хлопцям, що ми створили справжній командний дух", – сказав Хадльгрімссон.

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Хеймір очолив збірну Ісландії в 2014 році (спільно зі шведським наставником Ларсом Лагербеком), а з 2011 року входив в її штаб. Під його керівництвом ісландська команда в 2016 році дійшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи, що стало сенсацією. На ЧС-2018 в Росії ісландці посіли четверте місце у своїй групі і не змогли вийти в плей-офф турніру.

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Теги
Світ Ісландія Ісландія Хеймір Хадльгрімссон Хеймір Хадльгрімссон
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