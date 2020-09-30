У рамках 4-го туру Ла Ліги відбулось кілька матчів. Рахунок та звіт про них читайте на "Футбол24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 4-й тур

Реал Сосьєдад – Валенсія – 0:1

Гол: Гомес, 75

Хетафе – Бетіс – 3:0

Голи: Анхель, 13, 42, Кукурелья, 42

Вилучення: Манді, 83 (друга жовта)

Валенсія завітала у гості до Реал Сосьєдада. На 13-й хвилині Ісак міг відкривати рахунок, але він занадто швидко здійснив ривок у штрафний майданчик і зумів дістати перспективний простріл Муругуси лише п'ятою – м'яч пролетів над поперечиною. Це був єдиний небезпечний момент у першому таймі.

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У другій половині зустрічі баски гостріше атакували і більше володіли м'ячем, але забити вдалось "кажанам". Це Коррейа віддав довгу навісну передачу на Гайя, а він прострілив у карний майданчик, де Максиміліано Гомес замкнув. Реал Сосьєдад намагався відігратись і на 90+5 хвилині вони таки зрівняли рахунок завдяки голу Ле Нормана, але після перегляду VAR його було скасовано через гру рукою.

Хетафе приймав Бетіс. Ще у першому таймі господарі забезпечили собі комфортну перевагу у рахунку. На 13-й Анхель красиво пробив через себе у падінні, а на 39-й Кукурелья, з дальньої дистанції, вистрілив у праву дев'ятку. Під завісу тайму Анхель забив ще один і записав до свого активу дубль.

Друга половина зустрічі була значно нуднішою – навіть незважаючи на те, що Бетіс залишився у меншості на 83-й хвилині, глядачі не побачили більше жодного забитого м'яча.

Завдяки цій перемозі Хетафе за три тури набрав 7 пунктів і ділить із Валенсією першу сходинку турнірної таблиці ( у "синіх" в запасі ще одна гра), натомість Бетіс опустився на 3-тє місце із 6-ма очками.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ