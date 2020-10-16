Хетафе оригінально підготувався до матчу 6-го туру Ла Ліги проти Барселони.

Клуб з передмістя Мадрида залишив лише букви "Fe" із загальної назви команди "Getafe" перед матчем проти Барселони, повідомляє прес-служба клубу, що в перекладі з іспанської означає "віра".

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Керівництво клубу пояснило своє рішення тим, що такою акцією прагне подарувати надію своїм вболівальникам в період пандемії коронавірусу і підкреслити цінності, які відстоює.

До слова, матч Хетафе – Барселона відбудеться вже завтра, 17 жовтня. Початок гри о 22:00.

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