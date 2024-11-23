Ла Ліга повернулася з міжнародної паузи матчем аутсайдерів. Ба більше – поєдинком команд, які в цьому сезоні найменше забивають в перших таймах. Ось і сьогодні не підвели. Хоча Вальядолід старався. Сілла бив із підступів до воротарського, і Сорія зумів зреагувати й відбити м'яч.

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Ще у гостей були претензії щодо пенальті. Арбітри не призначили, а головний тренер так палко сперечався, що отримав дві жовті. Другий тайм Вальядолід почав без наставника біля поля. Навряд чи саме це спрацювало, але факт у тому, що Хетафе забив двічі всередині другої половини.

Закидання від центрального захисника у чужий штрафний стало проблемою для гостей. Оборонці програли боротьбу Ньйому, який скинув на Альваро. Той прийняв і з розвороту відправив м'яч у сітку. Через дві хвилини кутовий призвів до хаосу в штрафному Вальдоліда, в якому найкраще зорієнтувався Ньйом – 2:0.

Хетафе завдяки цій перемозі (лише другій в сезоні) трішки відірвався від зони вильоту, маючи 13 набраних очок. Вальядолід з 9-ма пунктами розташувався на передостанньому місці.