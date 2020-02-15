"Хетафе здійснив 29 фолів, але у Барселони на одну жовту більше": Сетьєн знищив суддю, який ігнорував грубощі суперника

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн прокоментував перемогу над Хетафе (2:1).

"Ми очікували, що гра буде важкою, адже Хетафе мав чотири перемоги до цього. Матч міг скластися по-іншому, і я думаю, що в першому таймі ми все могли вирішити. Але я дуже щасливий, тому що перемогти було не так просто.

Барселона – Хетафе – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У нас є гравці високого рівня, які вирішують питання в непростих матчах, це нормально. Це саме те, чого ми хочемо. Вони підключаються і вирішують моменти. Робота рефері? Вони здійснили 29 фолів, але у нас на одну жовту більше", – цитує Сетьєна AS.

Перемога дозволила Барселоні наздогнати Реал на вершині таблиці, однак у мадридців ще є гра в запасі.

Барселона у важкій дуелі здолала Хетафе та наздогнала Реал