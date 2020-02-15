toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛАЦІО - ІНТЕР

"Хетафе здійснив 29 фолів, але у Барселони на одну жовту більше": Сетьєн знищив суддю, який ігнорував грубощі суперника

15 лютого 21:32 318 Читать на русском
"Хетафе здійснив 29 фолів, але у Барселони на одну жовту більше": Сетьєн знищив суддю, який ігнорував грубощі суперника
Кіке Сетьєн / AFP

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн прокоментував перемогу над Хетафе (2:1).

34’ Антуан Грізманн
39’ Серхі Роберто
 
Анхель 66’
34’ Антуан Грізманн
39’ Серхі Роберто
66’ Анхель

"Ми очікували, що гра буде важкою, адже Хетафе мав чотири перемоги до цього. Матч міг скластися по-іншому, і я думаю, що в першому таймі ми все могли вирішити. Але я дуже щасливий, тому що перемогти було не так просто.

Барселона – Хетафе – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У нас є гравці високого рівня, які вирішують питання в непростих матчах, це нормально. Це саме те, чого ми хочемо. Вони підключаються і вирішують моменти. Робота рефері? Вони здійснили 29 фолів, але у нас на одну жовту більше", – цитує Сетьєна AS.

Перемога дозволила Барселоні наздогнати Реал на вершині таблиці, однак у мадридців ще є гра в запасі.

Барселона у важкій дуелі здолала Хетафе та наздогнала Реал

blog_ava
Манчестер Сіті визначився з двома претендентами на тренерське крісло, якщо Гвардіола захоче піти
16 лютого
5708
Теги
Іспанія Барселона Барселона Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Барселона - Хетафе
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
24
хв
Мілан
21:45
Торіно
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук