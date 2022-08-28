Підопічні Унаї Емері не змогли здобути перемогу у матчі з аутсайдером. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Відвертий невдаха Ла Ліги – Хетафе, який стартував з двох поразок, на власному полі приймав одного з лідерів – Вільяреал. Гості доволі довго розкачувались і перший реальний гольовий момент створили лише наприкінці тайму – Морено цілив у дев'ятку, але Соріа у стрибку відвів загрозу.

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По перерві "жовта субмарина" додала, однак перетворити свою перевагу у голи не вдавалось. Емері відреагував потрійною заміною. Педраса мав шанс забити з району одинадцятиметрової позначки: у стрибку він спрямував м'яч у лівий кут воріт, але Сорія не підвів. За 15 хвилин до завершення матчу Арамбарі непогано закручував зі штрафного – повз праву стійку воріт Вільяреала.

Вже у доданий час розігралась справжня драма: Арамбарі зіграв рукою у власному штрафному і арбітр призначив пенальті у ворота Хетафе. Проте під тиском господарів він пішов дивитись VAR і... відмінив своє рішення (м'яч влучив не у руку, а в лице).

Як наслідок, Хетафе взяв перше очко у сезоні, а Вільярел втратив шанс стати першим у турнірній таблиці.

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