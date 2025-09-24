Хетафе втримав нічию з Алавесом і піднявся в топ-6 Ла Ліги
У рамках 6-го туру Ла Ліги 2025/26 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2025/26, 6-й тур
Алавес – Хетафе – 1:1
Голи: Арамбарі, 63 – Гевара, 71
Атлетіко – Райо Вальєкано – початок о 22:30
Реал Сосьєдад – Мальорка – почато о 22:30
Ванат міг забивати Атлетіку й не влучив у порожні – Жирона привезла з Більбао нічию, Валенсія оступилась з Еспаньйолом
Алавес у рідних стінах приймав Хетафе. Гості працювали у фірмовому стилі, більше заважаючи супернику, ніж думаючи про власний футбол. Що і говорити – підопічні Пепе Бордаласа провели всього 6 ударів, 4 з яких були заблоковані. Сумарна гострота дій мадридців склала мізерні 0,18 очікуваних голів, а в штрафному команда зробила всього 9 дотиків до м'яча.
Втім, такий футбол не завадив відкрити рахунок на 63-й хвилині. Мілья завдав дальнього удару, а м'яч у штрафному вдало зрикошетив на ногу Арамбарі. Так Хетафе забив свій єдиний гол, навіть не створивши гострих моментів.
Алавес був значно активнішим і гострішим. Баски завдали 10 ударів на 0,58 xG, 15 разів чіплялись за м'яч у карному майданчику й до 60-ї хвилини мали забивати двічі. На заваді стали сейви Сорії – і якщо з пострілом Діаса він мав впоратись, то порятунок у моменті з Реббахом виглядав дивовижно.
? ¡El milagro de @DavidSoria18!— LALIGA (@LaLiga) September 24, 2025
LALIGAHighlights | @GetafeCF pic.twitter.com/wPxwKFroUM
DAVID SORIA.— LALIGA (@LaLiga) September 24, 2025
LALIGAHighlights | @GetafeCF pic.twitter.com/dGyOwP8VSS
Втім, господарі зуміли відігратись після кутового й скидки від Тоні Мартінеса на дальню стійку. Гевара зіграв на замиканні, встановивши остаточний рахунок. 1:1 у Віторія-Гастейс! Цей результат дозволив Хетафе піднятись у топ-6 Ла Ліги.
Пірат Балеарських островів: втратив батька на війні, працював офіціантом, грав із Морозюком, тягне Косово і Мальорку