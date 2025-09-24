У рамках 6-го туру Ла Ліги 2025/26 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2025/26, 6-й тур

Алавес – Хетафе – 1:1

Голи: Арамбарі, 63 – Гевара, 71

Атлетіко – Райо Вальєкано – початок о 22:30

Реал Сосьєдад – Мальорка – почато о 22:30

Ванат міг забивати Атлетіку й не влучив у порожні – Жирона привезла з Більбао нічию, Валенсія оступилась з Еспаньйолом

Алавес у рідних стінах приймав Хетафе. Гості працювали у фірмовому стилі, більше заважаючи супернику, ніж думаючи про власний футбол. Що і говорити – підопічні Пепе Бордаласа провели всього 6 ударів, 4 з яких були заблоковані. Сумарна гострота дій мадридців склала мізерні 0,18 очікуваних голів, а в штрафному команда зробила всього 9 дотиків до м'яча.

У шостому турі Ла Ліги каталонська Барселона зіграє на виїзді проти Ов'єдо. Спеціалісти betking, безперечно, вважають фаворитами гостей – 1,30. Нічия оцінена коефіцієнтом 5,75. Тріумф Ов'єдо – 8,50.

Втім, такий футбол не завадив відкрити рахунок на 63-й хвилині. Мілья завдав дальнього удару, а м'яч у штрафному вдало зрикошетив на ногу Арамбарі. Так Хетафе забив свій єдиний гол, навіть не створивши гострих моментів.

Алавес був значно активнішим і гострішим. Баски завдали 10 ударів на 0,58 xG, 15 разів чіплялись за м'яч у карному майданчику й до 60-ї хвилини мали забивати двічі. На заваді стали сейви Сорії – і якщо з пострілом Діаса він мав впоратись, то порятунок у моменті з Реббахом виглядав дивовижно.

Втім, господарі зуміли відігратись після кутового й скидки від Тоні Мартінеса на дальню стійку. Гевара зіграв на замиканні, встановивши остаточний рахунок. 1:1 у Віторія-Гастейс! Цей результат дозволив Хетафе піднятись у топ-6 Ла Ліги.

Пірат Балеарських островів: втратив батька на війні, працював офіціантом, грав із Морозюком, тягне Косово і Мальорку