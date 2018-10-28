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Алавес на останніх хвилинах здолав Вільяреал та піднявся на друге місце: 10-й тур Ла Ліги, матчі неділі

21:33 84 Читать на русском
Алавес на останніх хвилинах здолав Вільяреал та піднявся на друге місце: 10-й тур Ла Ліги, матчі неділі
Алавес – Вільяреал – 2:1 / Офіційний сайт Ла Ліги

У матчі 10-го туру іспанської Прімери Хетафе забив два голи за дві хвилини, що дозволило переграти Бетіс, Алавес зустрілись з Вільяреалом.

Хетафе домінував від першої до останньої хвилини, завдавши вдвічі більше ударів та володіючи м'ячем 70% ігрового часу. Довгий час Бетісу вдавалося стримувати тиск, але після години гри Хетафе провів одразу два голи: на 60-й хвилині Моліна ударом головою замкнув подачу Анхеля, а на 62-й Фулк'є на дриблінгу пройшов двох захисників, увірвався до штрафного та пробив у правий нижній кут. Бетіс після цього до тями так і не прийшов, тож Хетафе довів матч до впевненої перемоги – 2:0.

Вільяреал досить швидко повів у рахунку, Жерар Морено на 10 хвилині вивів "жовту субмарину" вперед в рахунку. А от в другому таймі Кальєрі зрівняв рахунок з передачі Хоні. Гра йшла до нічиєї, проте Алавес був більш настирливим і знайшов свій момент, Борха приніс перемогу в компенсований час.

Таким чином, Хетафе набрав п'ятнадцять очок та піднявся на восьму сходинку в турнірній таблиці. Бетіс має у активі дванадцять і залишається на тринадцятій позиції. Алавес зумів набрати 20 очок і впритул наблизився до Барселони, Вільяреал з 9 пунктами залишається біля зони вильоту.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 10-й тур

Хетафе – Бетіс – 2:0

Голи: Моліна, 60, Фулк'є, 62

Алавес – Вільяреал – 2:1

Голи: Кальєрі, 51, Борха, 90+4 – Морено, 10

Севілья – Уеска – початок о 21:30

Іспанія10 турКолісеум Альфонсо Перес (Хетафе)

Хетафе - Бетіс: Неділя 28 жовтня 2018

Хетафе
Матч завершено
2 : 0
Бетіс
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