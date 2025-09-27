Чемпіонат Іспанії 2025/26, 7-й тур

Хетафе – Леванте – 1:1

Голи: Іглесіас, 57 – Ромеро, 26

Перед звітним матчем команди підходили в різному статусі: Хетафе незвично для себе перебував у зоні єврокубків, тоді як Леванте був над зоною вильоту. Матчі Хетафе за Хосе Бордаласа проходять за схожим сценарієм: багато боротьби, штовханини та жовтих карток. Усе це було і в сьогоднішньому матчі. Красномовна статистика першого тайму: арбітр показав 4 жовті картки, а команди здійснили 16 фолів – забагато навіть для матчів за участю Хетафе. Втім, у цій боротьбі знайшлося місце й для гола: на 26-й хвилині Іван Ромеро отримав передачу від Роджера Бруге і спокійно розстріляв ворота Хетафе.

У другому таймі команди спробували більше пограти у справжній футбол – і це дало результат: моментів стало більше, а гра, мабуть, більше сподобалася б нейтральному вболівальнику. У цій грі Хетафе знайшов свій шанс – захисник господарів Хуан Іглесіас зорієнтувався у штрафному майданчику та замкнув скидання після навісу з флангу. Зрівнявши рахунок, Хетафе повернувся до своєї улюбленої гри у боротьбу – і моменти зникли.

Підсумок – справді бойова нічия 1:1, що зберігає для Хетафе місце в зоні еврокубків. Леванте залишається над зоною вильоту.

