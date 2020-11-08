В рамках 9-го туру іспанської Прімери Вільяреал на виїзді переграв Хетафе. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 9-й тур

Хетафе – Вільяреал – 1:3

Голи: Арамбаррі, 16 – Алькасер, 11, Трігерос, 17, Морено, 62

Реал Сосьєдад – Гранада – початок о 17:15

Вальядолід – Атлетік – початок о 19:30

Леванте – Алавес – початок о 19:30

Недільну ігрову програму іспанської Прімери розпочинав поєдинок Хетафе – Вільяреал. Гості відкрили рахунок на 11-й хвилині завдяки голу Алькасера. На 16-й Арамбаррі дальнім ударом під поперечину зрівняв. Лише хвилина знадобилась "жовтій субмарині" щоб знову вийти уперед – цього разу відзначився Трігерос.

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У другому таймі Алькасер у штрафному майданчику віддав передачу під удар Морено, який з вбивчої відстані прошив голкіпера і закріпив перевагу. Цей гол став останнім у матчі і фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Вільяреала – 1:3.

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