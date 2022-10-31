Ельче підходив до домашньої зустрічі з Хетафе у жахливому турнірному становищі. Команда з Аліканте залишалася єдиним представником Ла Ліги, у якого ще не було перемог у сезоні, заслужено тримаючись на дні таблиці. Втім, у мадридців ситуація була не набагато кращою – маючи за плечима п'ять поспіль матчів без перемог, вони йшли на вісімнадцятій сходинці.

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В таких умовах нічия нікого не влаштовувала. Тим не менш, у першому таймі команди провели всього по 4 удари, не створивши нічого цікавого, та і за весь поєдинок команди не награли навіть на один очікуваний гол. Втім, за 10 хвилин по перерві Хетафе вдалося відкрити рахунок зусиллями Унала.

Ельче намагався відігратись. В цьому їм спробував допомогти латераль мадридців Амаві, який примудрився отримати дві жовті картки за сім хвилин. Гості залишились у меншості, а на 87-й хвилині ще й привезли пенальті у власні ворота – втім, постріл Бойє з "позначки" парирував Сорія. Зрештою, Хетафе втримав мінімальну перемогу.

Завдяки цьому успіху підопічні Кіке Санчес Флореса набрали 13 очок, піднявшись одразу на тринадцяту позицію в турнірній таблиці Ла Ліги. Ельче з 4 заліковими балами лежить на дні.

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