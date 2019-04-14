Хетафе у доданий час врятував нічию з Вальядолідом: 32 тур Ла Ліги, матчі неділі

У 32 турі іспанської Прімери Вальядолід вдома зіграв унічию з Хетафе. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 32-й тур

Вальядолід – Хетафе – 2:2

Голи: Гвардіола, 30, Унал, 69 (пен.) – Арамбаррі, 14, Моліна, 96 (пен.)

Вилучення: Олівера, 62

Атлетік Б. – Райо Вальєкано – матч розпочнеться о 15:00

Реал Сосьєдад – Ейбар – матч розпочнеться о 17:15

Жирона – Вільяреал – матч розпочнеться о 19:30

Валенсія – Леванте – матч розпочнеться о 21:45

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В рамках 32-го туру чемпіонату Іспанії Вальядолід приймав Хетафе. "Біло-фіолетові" животіли на дні турнірної таблиці і будь-що мусили набирати очки, аби вирватись із зони вильоту. Натомість Хетафе, у разі перемоги, міг піднятись на четверте місце. І вже на 14-й хвилині "сині" почали втілювати бажане у життя: Мауро Арамбаррі з далекої відстані вразив ліву дев’ятку. Та Вальядолід був не згоден з таким перебігом подій і зусиллями Серхі Гвардіоли ще у першому таймі зрівняв рахунок. На 62-й хвилині Хетафе залишився у меншості: Матіас Олівера, отримавши другу жовту картку, покинув поле. За 7 хвилин "біло-фіолетові" отримали право на одинадцятиметровий за гру рукою: Енес Унал чітко реалізував пенальті. На 75-й хвилині Вальядолід забив втретє, але арбітр, скориставшись системою VAR, гол відмінив. А вже у доданий арбітром час Хетафе заробив пенальті і зрівняв рахунок у матчі.

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