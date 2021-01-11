В рамках 18-туру іспанської Прімери Ельче у рідних стінах поступився Хетафе. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 18-й тур

Ельче – Хетафе – 1:3

Голи: Гуті, 4 – Кукурелья, 39, Мата, 69, Анхель, 86 (пен)

Вилучення: Марконе, 52 (Ельче) (друга жовта)

Уеска – Бетіс – початок о 22:00

Ігровий вечір в іспанській Прімері відкривав поєдинок Ельче – Хетафе. Господарям вдалось забити швидкий гол – на 4-й хвилині Гуті замкнув блискучий навіс Баррагана у штрафний майданчик. Під завісу тайму рахунок зрівняв Кукурелья.

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Після перерви Ельче залишився у меншості – другу жовту за грубий фол отримав Марконе. Чисельну перевагу гості реалізували на 69-й – відзначився Мата. Наприкінці матчу арбітр призначив пенальті у ворота господарів. Його без особливих проблем реалізував Анхель. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Хетафе – 1:3.

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