Хетафе сенсаційно поступився Гранаді, втративши нічию наприкінці матчу: 28-й тур Ла Ліги, п'ятниця

У п'ятницю 28-й тур Ла Ліги продовжили два поєдинки. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 28-й тур

Гранада – Хетафе – 2:1

Голи: Даконам, 70 (аг), Фернандес, 79 – Тімор, 20

Валенсія – Леванте – початок матчу о 23:00

Севілья впевнено перемогла Бетіс у андалусійському дербі – сезон Ла Ліги повернувся із суперечливим пенальті

Хетафе у разі виграшу міг впритул наблизитись до третьої сходинки, на якій після вчорашньої звитяги над Бетісом розмістилась Севілья. Підопічні Хосе Бордаласа одразу кинулись на ворота Давіда Соріа і вже на 20-й хвилині досягли успіху. Руй Сільва відбив удар впритул, однак першим на підбиранні був Марк Кукурелья, який вже у падінні віддав чіткий пас прямо на хід Давіду Тімору. 30-річному півзахиснику вдався удар і м'яч після його пострілу зльоту влетів у сітку воріт.

Довга пауза без футболу викликала у гравців ігровий голод і призвела до безкомпромісної гри, яка супроводжувалась великої кількістю зіткнень у боротьбі за м'яч і, як наслідок, жовтих карток.

Хетафе продовжував тиснути на ворота суперника і... пропустив курйозний гол. Після подачі зі штрафного Соріа намагався перевести круглого на кутовий і зачепив м'яча кінчиками пальців. Цього, однак, не вистачило, Джене Даконам помчав виносити шкіряного і... заштовхав його у ворота. Не встигнувши оговтатись гості пропустили вдруге: Карлос Фернандес вдало зіграв на добиванні і вивів Гранаду вперед. Цей м'яч виявився останнім у матчі і не дозволив Хетафе піднятись на четверту сходинку.

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