Райо Вальєкано і Хетафе в рамках матчу 31-го туру Ла Ліги 2023/24 сильнішого не визначили (0:0). Звіт читайте на "Футбол 24".

Райо Вальєкано у мадридському дербі проти Хетафе не зумів забити гол, хоча був досить близьким до успіху. "Блискавши" награли на 0,89 xG й мали значно вищу перевагу за очікуваною гостротою пасів. Підопічні Пепе Бордаласа із своїх семи пострілів витиснули всього 0,24 xG, маючи лише один незаблокований удар з меж штрафного.

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Як наслідок, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Хетафе втратив можливість створити тиск на Валенсію, не зумівши наблизитись на відстань трьох очок (а "кажани" борються за єврокубки). Розрив між мадридцями та командою Романа Яремчука тепер становить п'ять залікових балів.

Райо, своєю чергою, тримається у шести пунктах від зони вильоту.

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