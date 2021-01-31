В рамках недільної програми 21-го туру Ла Ліги відбулось кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 21-й тур

Хетафе – Алавес – 0:0

Кадіс – Атлетіко – 2:4

Голи: Негредо, 35, 71 – Суарес, 28, 59 (пен.), Сауль, 44, Коке, 88

Гранада – Сельта – початок о 19:30

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Хетафе у рідних стінах приймав Алавес. Перша половина зустрічі була дуже нудною – жодного небезпечного моменту. Команди здебільшого перепасовувались у центрі поля та ніяк не загострювали гру. Свисток на перерву зафіксував нульовий рахунок.

У другому таймі ситуація на полі не змінилась. Вже під завісу тайму обидва тренери кинули у бій свіжі сили, однак на хід поєдинку це не вплинуло. У підсумку – безгольова нічия.

Беззаперечний лідер Ла Ліги – Атлетіко – завітав у гості до Кадіса. Підопічні Дієго Сімеоне планували скористатись вчорашньою осічкою Реала і відірватись від "вершкових" вже на 10 очок. Незважаючи на відчутну перевагу у володінні м'ячем "матрацники" змогли забити лише в середині тайму: Луїс Суарес фірмовим ударом зі штрафного закрутив сферу у кут воріт. Та вже за сім хвилин господарі відігрались. Альваро Негредо, увірвавшись у штрафний майданчик суперника, здавалося б, втратив м'яч, однак поборовся до останнього і, видряпавши круглого, несподівано пробив у дальній кут. Ян Облак у падінні не зумів дотягнутись до сфери. Однак, на перерву команди пішли за переваги Атлетік – Сауль Ньїгес за хвилину до свистка забив гол у роздягальню.

Після відпочинку Суарес оформив дубль з пенальті, розвівши по кутах м'яч та голкіпера суперника (Маркос Мауро грубо зіграв у власному штрафному). Згодом свій другий гол забив і Негредо, заставши Облака зненацька пострілом з району одинадцятиметрової позначки. У Кадіса з'явилась надія на позитивний результат, яку, однак, за дві хвилини до закінчення матчу остаточно поховав Коке.

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