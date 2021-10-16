У суботу у 9-му турі чемпіонату Іспанії відбулось два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 9-й тур

Леванте – Хетафе – 0:0

Реал Сосьєдад – Мальорка – початок матчу о 22:00

Унікальний рекордсмен Прімери: перетнув Сахару в утробі матері, завдяки брехні став баском і грає 5 років без відпочинку

Відверті аутсайдери Прімери – Леванте і Хетафе – відкривали 9-й тур чемпіонату Іспанії. Окрасою доволі нудного першого тайму міг стати гол-красень від Роберто Сольдадо. Форвард гостей відгукнувся на прострільну передачу, але Давід Соріа вчасно зреагував на удар. По перерві команди продовжили в'язку боротьбу практично без ударів, що, зрештою, привело до безгольової нічиєї.

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